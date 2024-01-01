В Новогоднюю ночь в Паланге как летом работали киоски и рестораны

Паланга - единственный муниципалитет литовского взморья, который не отказался от традиционного шоу фейерверков. Неринга и Клайпеда решили отказаться от этой забавы.

В Палангу съехались жители Клайпеды, Кретинги и даже Тельшяй. За два часа до полуночи все стоянки в городе были заполнены. Приехавшие позже ездили кругами в поисках свободного места.

На ул. Й.Басанавичюса были такие же толпы людей, как летом. Работали кафе и рестораны, киоски, в которых продавали кофе, чай, горячее вино и сладости. Люди стояли в очередях к ним. Работало колесо обозрения, около него тоже сформировались очереди.

Были люди, которые шли к морю, нигде не останавливаясь.

Абсолютное большинство приезжих в Паланге были трезвыми. Атмосфера была благожелательная, пьяных практически не было видно.

В основном собрались семьи с детьми šeimos, которые ехали в Палангу ради праздничных фейерверков.