В Новогоднюю ночь в Паланге как летом работали киоски и рестораны

Паланга - единственный муниципалитет литовского взморья, который не отказался от традиционного шоу фейерверков. Неринга и Клайпеда решили отказаться от этой забавы.
В Палангу съехались жители Клайпеды, Кретинги и даже Тельшяй. За два часа до полуночи все стоянки в городе были заполнены. Приехавшие позже ездили кругами в поисках свободного места.
На ул. Й.Басанавичюса были такие же толпы людей, как летом. Работали кафе и рестораны, киоски, в которых продавали кофе, чай, горячее вино и сладости. Люди стояли в очередях к ним. Работало колесо обозрения, около него тоже сформировались очереди.
Были люди, которые шли к морю, нигде не останавливаясь.
Абсолютное большинство приезжих в Паланге были трезвыми. Атмосфера была благожелательная, пьяных практически не было видно.
В основном собрались семьи с детьми šeimos, которые ехали в Палангу ради праздничных фейерверков.
В полночь началось долгожданное шоу фейерверков. Собравшиеся стояли на пирсе, у моря, в дюнах. на мосту собралось так много людей, что они стояли как селедки в бочке. Из сквера Юрате и Каститиса фейерверков не было видно. После фейерверков люди поздравляли друг друга с Новым годом, пили вино и шампанское, общались с близкими, рассылали поздравления.
Потом все пошли назад в город, сели в свои автомобили и разъехались по домам. Многим пришлось стоять в заторах. На улицах Кретингос и Клайпедос стояли большие заторы. Люди спешили вернуться домой и праздновать Новый год.