В новейшем опросе – падение политиков: социолог такого еще не видел

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Самым популярным политиком в Литве остается президент Гитанас Науседа. Сообщается, что жители Литвы положительно оценивают министра обороны Арвидаса Анушаускаса и лидера соцдемов Вилию Блинкявичюте.
Politikų reitingai
Politikų reitingai
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Опрос, проведенный по заказу Lietuvos rytаs, центра исследования общественного мнения и рынка Vilmorus, показал, что президента в феврале положительно оценивают 57,4% респондентов (в декабре – 61,3%), Анушаускаса - 43,6%, а Блинкявичюте – 41,5%.

Социолог Владас Гайдис сказал Lietuvos rytаs, что в феврале из 27 политиков, которые попали в рейтинг, жители положительно оценили только троих.

"Только трое со значком плюс, остальных оценивали скорее плохо, чем хорошо. Я не помню, другого подобного результата. Это не очень хорошо", – сказал социолог.

По сравнению с данными опроса за декабрь, значительно снизился рейтинг спикера парламента Виктории Чмилите-Нильсен. В декабре ее положительно оценили 32,8%, а в феврале – 23,5% участников опроса.

Снизился также рейтинг Саулюса Сквернялиса – с декабря его популярность снизилась на 7,6%. В феврале экс-премьера благоприятно оценили 29,3%, в декабре этот показатель составлял 36,9%.

Несмотря на скандал с Кристиёнасом Бартошявичюсом, оценка лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса и премьер-министра Ингриды Шимоните практически не изменилась.

В феврале Шимоните благоприятно оценили 27,1% (в декабре – 25,3%) респондентов, а Ландсбергиса 17,6% (в декабре – 17,8%) респондентов.

Опрос был проведен 9–18 февраля 2023 года, в нем участвовала 1000 совершеннолетних жителей Литвы.

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