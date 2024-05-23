В Норвегии некоторые литовцы не получили бюллетени для голосования на президентских выборах

„Главная избирательная комиссия осведомлена о ситуации, когда при подготовке бюллетеней для отправки литовцам, зарегистрированным для голосования по почте в Норвегии, из-за человеческой ошибки бюллетень для второго тура выборов президента Республики не был помещен в почтовые конверты для нескольких избирателей“, - сообщила пресс-секретарь ГИК Индре Раманавичене в ответе, отправленном Elta.

„Насколько нам известно, сотрудники посольства уже связались с этими немногочисленными избирателями, и ситуация решается. Если случится так, что другие избиратели не обнаружат бюллетени в пришедших по почте конвертах, рекомендуем немедленно обратиться в посольство Литовской Республики в Осло“, - добавила она.