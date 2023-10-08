В ночном клубе Pabo Latino клиентка подверглась дискриминации

Женщина подала жалобу в Службу контролера, указав, что ее не впустили в клуб Pabo Latino, предложив пойти в другое место или оставить ходунки на улице. В клуб ее впустили только после того, как она пригрозила жалобой.
В ходе расследования выяснилось, что женщина ждала у входа, пока охранник вел переговоры с администрацией клуба. Охранник сказал, что предложил женщине другое место, поскольку находиться в клубе ей могло быть небезопасно.
Контролер службы равных возможностей указала, что клиентке необоснованно уделили слишком много нежелательного внимания, в ее адрес делали комментарии из-за ее недееспособности.
Сабатаускайте указала, что такого рода дискриминации часто фиксируются из-за желания опекать людей с недугом.
"Чрезмерная опека, жалость отделяют таких людей от общества и ограничивают возможности развития навыков самостоятельности. Лица с недугом имеют право на получение услуг на тех же условиях, что и другие люди и могут сами решать, куда им ходить, а куда - не ходить, поставщики услуг должны обеспечить одинаковые условия для всех посетителей", – сказала она.
В ходе расследования выяснилось также, что помещение клуба Pabo Latino не до конца приспособлено для людей с недугом.
Контролер обратилась в ЗАО Pramogų projektai, которая управляет клубом Pabo Latino, и в ЗАО Ekskomisarų biuras, работники которого предоставляют услуги охраны в этом клубе, предложив в компаниях утвердить политику равных возможностей и ознакомить с ней своих работников. Руководству клубом она рекомендовала сделать так, чтобы люди с недугом могли попасть во все помещения, предназначенные для посетителей.