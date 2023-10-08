В ночном клубе Pabo Latino клиентка подверглась дискриминации

Женщина подала жалобу в Службу контролера, указав, что ее не впустили в клуб Pabo Latino, предложив пойти в другое место или оставить ходунки на улице. В клуб ее впустили только после того, как она пригрозила жалобой.

В ходе расследования выяснилось, что женщина ждала у входа, пока охранник вел переговоры с администрацией клуба. Охранник сказал, что предложил женщине другое место, поскольку находиться в клубе ей могло быть небезопасно.

Контролер службы равных возможностей указала, что клиентке необоснованно уделили слишком много нежелательного внимания, в ее адрес делали комментарии из-за ее недееспособности.

Сабатаускайте указала, что такого рода дискриминации часто фиксируются из-за желания опекать людей с недугом.