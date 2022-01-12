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Центр реестра информирует, что в связи с обновлением системы E.sveikatа с 20 ч. 14 января (пятницы) до 8 ч. 15 января (субботы) система E.sveikatа работать не будет. В это время нельзя будет скачать "паспорт возможностей" и европейский ковид-сертификат.
В ночь на субботу нельзя будет скачать "паспорт возможностей" и европейский ковид-сертификат
© DELFI / Josvydas Elinskas

В это время учреждения здравоохранения также не смогут внести в систему полученную информацию, к системе не смогут подключиться и пациенты, а также провизоры.

Кроме того, скачать "паспорт возможностей" и европейский ковид-сертификат нельзя будет скачать через сайты gpasas.lt, esveikata.lt или распечатать документы в других местах.

Специалистов из сферы здравоохранения и жителей просят запланировать свои работы до указанного времени так, чтобы обновление системы вызвало как можно меньше хлопот.

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