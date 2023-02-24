В ночь на субботу начнется снос Клебонишкского моста: водителям придется ездить в объезд

"Снос моста им. А.Мишкиниса должен был начаться вчера вечером, но работы не были начаты. Чтобы начать работы, мы должны выполнить все требования в сфере безопасности. Поэтому мы решили не начинать снос, поскольку должным образом не подготовились к этому - не успели сделать насыпь, которая обеспечит безопасность техники", – сказала пресс-секретарь компании.
"Прошлой ночью и сегодня до самого вечера будет идти подготовка, а снос конструкций планируем начать ночью", – прибавила она, заметив, что работа может протекать медленнее из-за неблагоприятных погодных условий.
"Пока не знаем, сколько займет подготовка. Метеорологические условия плохие, осадки замедляют процесс", – сказала Самулёните-Лекавичене.
По ее словам, во время сноса три ночи подряд будет закрыто движение на магистральной дороге на этом участке. Машины будут направлять в объезд.
"Работы по сносу будут проводить по ночам с 23 ч. до 5 ч. утра, магистраль A1 у моста будет закрыта в обоих направлениях. Движение направят в объезд через город. Надеемся, что снести конструкции удастся в ближайшие три ночи", – сказала Самулёните-Лекавичене.
По словам представителя Kauno tiltai, в этом деле главное - не скорость сноса, а безопасность работников и общества.
Во время сноса моста машины будут направлены в объезд:
те, кто едет в направлении Вильнюс-Клайпеда, поедут по ул. Йонавос, ул. Салако, ул. Нуокалнес, ул. Варню, набережная Нерис, проспект Балту, ул. Раситес и ул. Йотвингю (можно выбирать и Жемайтийское шоссе);
те, кто едет в направлении Клайпеда-Вильнюс, поедут по ул. Панерю, ул. Варню, ул. Нуокалнес, ул. Эйгулю и ул. Йонавос.
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