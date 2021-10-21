В ночь на пятницу в Литве ожидается сильный ветер: жителям рекомендуют позаботиться о своем имуществе

По данным Гидрометеорологической службы, будет преобладать юго-западный, западный ветер со скоростью 18-23 метров в секунду, местами до – 27 м/с, а на взморье – 28-32 м/с. Температура ночью составит от трех до восьми градусов тепла.

Дирекция автодорог Литвы предупреждает водителей о возможности падения деревьев и веток от сильного ветра, особенно в лесных местностях.

Клайпедское городское самоуправление предупредило жителей, что в четверг вечером в акватории порта порывы ветра будут достигать стихийного уровня, может прерываться связь и поставки электроэнергии.

Мэрия советует остановить погрузочные работы с кранами в порту, отказаться от работ с открытым огнем, укрепить временные строения, механизмы, оборудование. Жителям советуют плотно закрывать окна и двери, прочие отверстия, убрать с балконов вещи, которые может поднять ветер. В случае несчастья звонить по телефону экстренной помощи 112.