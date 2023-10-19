В ночь на четверг ложные сообщения с угрозами взрыва не поступали

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Robertas Narmontas

В ночь на четверг литовские школы и другие учреждения не получали ложных сообщений о заложенной взрывчатке, сообщил руководитель Национального центра управления кризисами (НЦУК) Вилмантас Виткаускас. По его словам, ни Латвия, ни Эстония также не получали угроз.

"У нас есть прекрасные новости – сегодня не поступило ни одного сообщения и угроз. У нас также нет никакой информации о том, чтобы обращались в полицию за консультацией. Можно предположить, что атака прекратилась, по крайней мере, на данный момент", - сказал радио LRT в четверг утром Виткаускас.

"Мы можем порадоваться – мы не одни этим утром, Латвия и Эстония, насколько нам известно, за ночь также не получили ни одной угрозы", - добавил глава НЦКУ.

Однако он предупреждает, что эта информационная атака может повториться в любой момент, поэтому призывает людей сохранять бдительность.
По словам главы НЦУК, в настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить, кто несет ответственность за 4-дневные угрозы взрывов. Однако, по мнению Виткаускаса, эта информационная атака связана с российскими группировками.

"Почерк и та же организация, исходя из исторического опыта других стран, мы видим, что она, скорее всего, будет связана с российскими группировками. Мы пока не можем назвать конкретные атрибуции, ведется расследование", - сказал он.

Напомним, что в ночь на среду учреждения и организации страны получили около 2000 писем с угрозой взрыва. Во вторник ночью и утром разные учреждения Литвы получили свыше 1000 сообщений с угрозами взрыва, подтвердила полиция. Сообщения с угрозами взрыва, как и ранее, получили образовательные, учебные и другие учреждения.

В понедельник ночью, как указывает полиция, учреждения получили около 1500 сообщений о взрывчатке, в прошлую пятницу – около 900.

Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела утверждает, что большая часть писем с угрозами написана на русском языке. По его словам, рассылка писем с угрозами – это организованная кибератака, направленная на срыв работы спецслужб и создание паники в обществе.

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