В ночь на четверг ложные сообщения с угрозами взрыва не поступали

"У нас есть прекрасные новости – сегодня не поступило ни одного сообщения и угроз. У нас также нет никакой информации о том, чтобы обращались в полицию за консультацией. Можно предположить, что атака прекратилась, по крайней мере, на данный момент", - сказал радио LRT в четверг утром Виткаускас.
"Мы можем порадоваться – мы не одни этим утром, Латвия и Эстония, насколько нам известно, за ночь также не получили ни одной угрозы", - добавил глава НЦКУ.
Однако он предупреждает, что эта информационная атака может повториться в любой момент, поэтому призывает людей сохранять бдительность.
По словам главы НЦУК, в настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить, кто несет ответственность за 4-дневные угрозы взрывов. Однако, по мнению Виткаускаса, эта информационная атака связана с российскими группировками.
"Почерк и та же организация, исходя из исторического опыта других стран, мы видим, что она, скорее всего, будет связана с российскими группировками. Мы пока не можем назвать конкретные атрибуции, ведется расследование", - сказал он.
Напомним, что в ночь на среду учреждения и организации страны получили около 2000 писем с угрозой взрыва. Во вторник ночью и утром разные учреждения Литвы получили свыше 1000 сообщений с угрозами взрыва, подтвердила полиция. Сообщения с угрозами взрыва, как и ранее, получили образовательные, учебные и другие учреждения.
В понедельник ночью, как указывает полиция, учреждения получили около 1500 сообщений о взрывчатке, в прошлую пятницу – около 900.
Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела утверждает, что большая часть писем с угрозами написана на русском языке. По его словам, рассылка писем с угрозами – это организованная кибератака, направленная на срыв работы спецслужб и создание паники в обществе.