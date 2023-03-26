Комментаторы писали под видео, что это местный лось и делились другими фотографиями животного. Куршская коса - место, где животные хорошо себя чувствуют. Здесь в лесах часто можно увидеть кабанов, лисиц, а лоси нередко приходят на пляжи и купаются в море.
Охотник и натуралист Рамунас ранее рассказывал Grynas.lt, что копытные активны вечером и ночью, когда людей в лесу не бывает, а днем они обычно скрываются в чаще, но это не значит, что их нельзя встретить в светлое время суток.
Если вы увидели лося, Рамунас рекомендует вести себя спокойно, не приближаться к животному. Он также предупредил, что лосихи с лосятами очень опасны в мае-середине июля
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