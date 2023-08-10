В Ниде у общественного деятеля Тапинаса неизвестные угнали электросамокат

В группе Mūsų Neringa на Facebook Тапинас рассказал об этом происшествии и обратился с просьбой к пользователям.

"Если кто-то сегодня после обеда "одолжил" красный самокат Ninebot, стоявший на стоянке около лютеранского храма , уже покатался на нем или решил, что его ждет божье возмездие за кражу с территории храма, можете просто оставить его там, где взяли. А если кто-то предложит вам за хорошую цену купить электросамокат, имейте это в виду", – писал Тапинас.

Delfi напоминает, что Тапинас недавно купил квартиру в Ниде. Он рассказал, что долгое время отдыхал на заграничных курортах, относился к литовскому взморью скептически, но покупка квартиры в Ниде стала одним из лучших его решений.