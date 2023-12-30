В нескольких литовских реках уровень воды поднялся до стихийного

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Rita Gečiūnaitė
На северо-западе, западе и на севере Литвы наблюдается значительное повышение уровня воды в водоемах (1–65 см), между тем на востоке и на юге наблюдается спад уровня воды (1–77 см), сообщает Литовская гидрометеорологическая служба.

Стихийный уровень воды наблюдается в реке Атмата около Русне и в Лейте около Кулинай.

Опасный уровень воды наблюдается в Муше около Жилпамушиса, в Кражанте около Плускяй, в Минии около Ланкупяй и в Минии около Прекуле.

В ближайшее время прогнозируют колебания уровня воды. На западе и на юго-западе – повышение уровня. Сейчас в Литве наблюдается оттепель.

Лед на озерах тает неравномерно: на нем может быть вода, он стал рыхлым, могут образоваться полыньи, трещины.

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