В Неринге засилье кабанов: будет проводиться отстрел

По словам представителя муниципалитета Неринги Сандры Вайшвилайте, сейчас ситуация спокойнее, чем лет 10 назад, когда кабаны массово пробирались в населенные пункты, перепрыгивали через заборы жителей, разрывали приусадебные участки. Тем не менее, в последнее время кабаны повадились пролезать на территории детских садов и забредать в поселки.
Согласно сообщению, мероприятия по регулированию численности этих животных будут проводить члены Клайпедского университета и охотничьего клуба "Girinis", назначенные администрацией Нерингского муниципалитета.
Муниципалитет Неринги просит жителей быть более внимательными, наблюдать за окружающей обстановкой и не пугаться, если они увидят охотника. Жителей также предупреждают, что они могут услышать выстрелы. Будут приняты все меры для обеспечения безопасности людей. Разрешение на проведение мероприятий по контролю численности кабанов выдано до 31 марта следующего года.