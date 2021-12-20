aA
Погода не перестает удивлять даже тех, кто много повидал на своем веку. Видели ли вы когда-нибудь отраженную радугу? Как раз такую удалось зафиксировать в Неринге.
Vaivorykštė
Vaivorykštė
© V. Jusio nuotr.

"Атмосфера иногда удивляет даже тех, кто отдал ей большую часть жизни. Несколько лет назад даже сложно было представить существование такого явления. Этот снимок - настоящий. Это не фотомонтаж, это отраженная радуга рядом с радугой (reflection rainbow)", – сообщает "Погода и климат в Литве".

Она является очень редкой и представляет собой блёклую дугу, проходящую по касательной к основной радуге, которая сливается с ней в самом низу, а верхний край уходит вверх, постепенно исчезая.

Такая радуга может возникнуть, если вблизи завесы дождя расположен достаточно крупный водоем с гладкой поверхностью. При этом, солнечные лучи сначала отражаются от водной поверхности, а затем уже достигают капель дождя, где и преломляются.

Автор фотоснимка - заведующий орнитологической станции на мысе Вентес Витаутас Юсис.

Он уже видел такое явление осенью 2015 года на том же месте.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Глава МВД Литвы: есть сведения, что Лукашенко приказал "очистить склады" от мигрантов (80)

В последнее время фиксируется уменьшение потока...

Президент Литвы в Украине: попытка России восстановить зоны влияния неприемлема (141)

Концентрация вооруженных сил России на границе с...

Центробанк Литвы уточнил прогноз: цены в 2022 году вырастут еще больше (47)

Инфляция в 2022 году по-прежнему будет высокой и составит...

Аналитик данных: "омикрон" будет распространяться в Литве беспрепятственно (44)

Штамм "омикрон", из-за которого некоторые страны вводят...

Синоптик рассказал, какие перемены ждут на Рождество (1)

В передаче "День на Delfi" синоптик Кястутис Петкявичюс...