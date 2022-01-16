В Неринге появится социальный многоквартирный дом

Эту информацию подтвердил мэр Неринги Дарюс Ясайтис.

"Это не праздник, это событие века", – сказал мэр.

Новый дом появится в Прейле. В нем оборудуют 6 однокомнатных квартир, которые сдадут 6 людям или семьям.

Как минимум одна квартира будет приспособлена для недееспособных людей.

Стоимость проекта - 464 000 евро. Треть средств выделено из структурных фондов ЕС, остальные – из бюджета мэрии.

Муниципалитет подписал договор с компанией Žimpra, работы должны быть завершены в этом году. Найти подрядчика удалось только после нескольких конкурсов.

По словам мэра, из-за специфики работ компании не хотят ехать в Нерингу.

"Это для нас большое историческое событие. Жаль, что процедуры затянулись, за это время значительно выросли цены на строительство и материалы", – сказал Ясайтис.

В последний раз социальное жилье в Неринге было построено в 2014 году. Тогда в Ниде, на ул. Пурвинес построили 5 домов рыбацкого типа, в них оборудовали 24 квартиры. Стоимость проекта составила 1,5 млн. евро. Квартиры выделили людям, которые стояли в очереди на получение социального жилья, в них устроили и ведомственные квартиры для учителей и других работников госсектора.

По словам Ясайтиса, архитектуру домов диктует уникальность Неринги. В Прейле также появится здание в стиле зданий, свойственных Куршской косе – усадьба рыбацкого типа.

В будущем в Неринге построят и другие социальные дома. В очереди на жилье стоят еще около 100 человек.

"В Юодкранте нам передано здание, которое прежде принадлежало Министерству охраны окружающей среды, мы планируем переделать его в социальное жилье", – сказал Ясайтис.