Об этом она рассказала в своем инстаграме. Молодая женщина делала видео и комментировала происшествие, при этом пыталась спрятаться от полиции.

"Пришла полиция. Полиция. Бежим с тайной вечеринки. Бежать не удается, все выходы закрыты. Двери закрыты. Полиция стоит внизу. Будет нам наука, будем знать, что значит веселиться в карантин. Но ведь так хочется", – говорила Мартиконите.

Статьи по теме: Ночью в Вильнюсе состоялась большая вечеринка с участием 89 человек

Потом она вошла в другое помещение и сказала: "Одним словом, мы находимся в каком-ро магазине, но двери закрыты".

Сидя по фотографии человека в полицейской форме, спрятаться Мартиконите и ее друзьям не удалось.

Delfi связался с Видманте. На вопрос, не боялась ли она принимать участие в такой вечеринке, она ответила: "Придется платить штраф... будет урок. Мне ведь тоже надо жить. Мой муж трудоустроил парня из Южной Африки, француза. И чтобы ему в Литве не было скучно, мы пригласили его на ужин. Хотелось познакомиться. Все же молоденький мальчик в Литве. И видите, чем все закончилось. Откуда я могла знать. Ничего в этом не понимаю. Молодежь предложила, я и решила посмотреть, что это такое".

По словам Видманте, полицейских было много.

"Что вышло, то вышло. Заплатим штраф, ощутим карантин в полной мере", - сказала она. На вопрос, все ли получили штраф, Видманте сказала, что участников вечеринки могло быть больше.

"Я думаю, было намного больше. Кому удалось, те убежали. А мы постарше, не убежали", – смеялась Мартиконите.

По словам столичной полиции, после полуночи поступило сообщение о том что в здании на ул. Карейвю проходит вечеринка, громко играет музыка, люди не соблюдают правила карантина. Полицейские обнаружили в зале большое количество людей - в общей сложности их было 89 человек, в основном – студенты, приехавшие в Литву по программе обмена ERASMUS. Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала, что большая часть участников вечеринки – иностранцы. Полиция выявила организатора вечеринки и владельца помещения.

По словам Самороковской, часть участников вечеринки успела убежать, увидев полицию. Обстоятельства происшествия уточняются.