В некоторых регионах Литвы в пятницу утром шел снег

 
ru.DELFI.lt
Pirmasis sniegas Vilniuje
Pirmasis sniegas Vilniuje
ФОТО: Made in Vilnius
В пятницу утром многие жители Литвы были удивлены - шел снег. Если в Вильнюсе снег сразу же таял, то в регионах его было больше и местами он накрыл землю белым покрывалом, пишет Made in Vilnius.
Delfi
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