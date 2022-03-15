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Во вторник антициклон, прощаясь с Литвой, обещает приятную весеннюю погоду. Будет солнечно. Без осадков.
Pirmasis pavasario rytas Vilniuje
Pirmasis pavasario rytas Vilniuje
© DELFI / Julius Kalinskas

С самого утра температура будет расти. После полудня уже ожидается 8-11, местами на западе страны 12-13 градусов тепла.

В среду над Литвой пройдет менее активный холодный атмосферный фронт. Вместе с ним пройдет узкая полоса облаков, однако осадки маловероятны. После холодного атмосферного фронта в Литве немного похолодает. Ночью будет 0-5 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла.

В четверг придет холодный арктический антициклон. Давление поднимется, будет ясно и без осадков. Будет дуть несильный, но холодный восточный, юго-восточный ветер. Ночью будет 0–5, в Аукштайтии и Дзукии до 8 градусов мороза. Днем будет 3–8 градусов тепла.

В пятницу антициклон останется в Литве, его действие усилится. Будет ясно и без осадков. Ночью 2-7, местами на востоке до 9 градусов мороза, днем воздух прогреется до 3-8 градусов тепла.

В выходные прогнозируют потепление.

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