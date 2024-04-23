В некоторых районах Литвы толщина снежного покрова достигает 17 см

По данным meteo на 8 ч. 23 апреля, больше всего снега выпало В Паневежском, Шяуляйском и Радвилишкском районах, местами толщина снежного покрова составила 12–17 см.
Из-за сильных осадков на деревьях, кустах, проводах, теплицах и других постройках сформировался толстый слой мокрого снега, некоторые ветки деревьев сломались, не выдержав веса, местами ветки упали на провода и оборвали их, жители остались без электричества.
Кое-где, не выдержав тяжелого снега, упали деревья и перекрыли проезжую часть.
Жители Паневежского района рассказали Delfi, что из-за толстого слоя снега в городе поломано немало деревьев, некоторые районные дороги из-за большого количества снега стали непроездными.