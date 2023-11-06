В некоторых районах Литвы пройдут учения военнослужащих - возможно движение техники на улицах

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Ekspress Meedia
С понедельника по пятницу, а также 14-15 ноября в Вильнюсском, Каунасском, Паневежском и Мариямпольском уездах пройдут учения военнослужащих инженерного батальона, информирует Укмергское районное самоуправление.

Сообщается, что военнослужащие Инженерного батальона им. полковника Юозаса Виткуса будут выполнять инженерные задачи в Каунасском, Мариямпольском, Ширвинтском, Укмергском, Паневежском, Кедайнском и Ионавском районах.

В указанных районах возможно перемещение военнослужащих с техникой. Участие будут принимать группы до 35 солдат без оружия.

Организаторы военных учений обеспечивают соблюдение природоохранных правил на местах учений, транспортные средства будут передвигаться только по дорогам, не будет использоваться пиротехника и имитационные средства.

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Источник
ru.DELFI.lt
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