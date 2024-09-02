В некоторых местах Вильнюса за кормление голубей грозит штраф в размере 230 евро

Жительница Вильнюса Бригита (настоящее имя и фамилия редакции известны) была удивлена объявлением, которое гласило, что кормить птиц на вокзале запрещено. Особенно ее удивил размер штрафа: 50-230 евро.

Петкус сказал, что есть сезоны, когда кормить птиц не запрещено. Это можно делать с наступлением холодов и появлением первого снега, когда птицам сложнее найти пищу.

Он сказал, что летом, а также в сентябре-октябре птиц кормить нельзя, в это время они могут само позаботиться о себе.

„Надо дать птицам улететь. У птиц достаточно еды – насекомых, семян. Но с наступлением холодов, когда выпадает снег, птицам сложнее найти корм, поэтому тогда их можно подкармливать“, – заметил Петкус.