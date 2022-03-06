"Вильнюс — открытый, смелый и сильный европейский город. Виды неба и разноцветных воздушных шаров уже стало неотъемлемой частью нашей столицы, символизируя современность и свободу Вильнюса. Вильнюс — один из немногих европейских городов, над которым могут летать воздушные шары.

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Мы хотим поддержать народ Украины и привлечь к нему внимание всех людей мира — именно таким должно быть небо — мирным и полным надежд, а не разрушительным и пугающим. Мы считаем, что воздушные шары, поднимающиеся над городом, и развевающиеся на них флаги не только выражают нашу поддержку государству, столкнувшемуся с бесчеловечной агрессией, но и показывают, что каждый из нас может внести свой вклад в поддержку, вселить надежду и решимость", — сказала Инга Романовскене, руководитель Go Vilnius.