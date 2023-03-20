"На юго-востоке Литвы появились интересные облака. Это облака со "щупальцами" (такое погодное явление носит название "вирга"). На самом деле эти "щупальца" не что иное, как дождь, который испаряется в воздухе, не достигая поверхности земли", – сообщают специалисты "Погоды и климата в Литве".
Почему капли дождя не достигают земли? Это происходит из-за того, что давление, увеличиваясь ближе к поверхности земли, приводит к сжатию воздуха. Сжатие является причиной нагревания воздуха и испарения дождевых капель на пути к земной поверхности.
Виргу внешне можно сравнить с медузой в небе.
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