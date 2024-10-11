В небе над Литвой можно было увидеть полярное сияние

Полярное, или северное, сияние - это атмосферное оптическое явление, свечение верхних слоев атмосферы, возникающее в результате взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.
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Пользователи по всей Литве в четверг вечером стали делиться великолепными видами полярного сияния. Сообщается, что его можно было видеть даже на центральных улицах некоторых городов. Полюбуйтесь фотографиями, которые сделал фотограф Delfi и читатели портала!
Полярное, или северное, сияние - это атмосферное оптическое явление, свечение верхних слоев атмосферы, возникающее в результате взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.