2024.10.11 07:03

В небе над Литвой можно было увидеть полярное сияние

 
Дейманте Марчулайтите
ru.DELFI.lt

Пользователи по всей Литве в четверг вечером стали делиться великолепными видами полярного сияния. Сообщается, что его можно было видеть даже на центральных улицах некоторых городов. Полюбуйтесь фотографиями, которые сделал фотограф Delfi и читатели портала!

Полярное, или северное, сияние - это атмосферное оптическое явление, свечение верхних слоев атмосферы, возникающее в результате взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии