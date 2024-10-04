2024.10.04 16:46

В небе над Литвой будет видно космическое тело – комета с длинным хвостом

 
Шарунас Мяшкис
ru.DELFI.lt
Kometa Tsuchinshan-ATLAS
Kometa Tsuchinshan-ATLAS
ФОТО: Scanpix

На следующей неделе в небе над Литвой будет хорошо видна комета Цзыцзиньшань-ATLAS. Астрофизики Рената Минкявичюте и Каститис Зубовас пояснили Delfi, чем особенно это небесное тело, где и когда его можно будет увидеть.

„Комета Цзыцзиньшань-ATLAS отличается тем, что это комета большой дальности, т.е. она „прибывает“ из Облака Оорта - оболочки, окружающей нашу Солнечную систему“, – сказала Минкявичюте.

Кроме того, эта комета представляет собой красивое зрелище.

Kometa Tsuchinshan-ATLAS

„Пока ее видят жители южного полушария, поскольку она приближается к нам со стороны Солнца, а 10-12 октября она будет ближе всего к Земле, тогда мы сможем наблюдать за ней после захода Солнца, в западной части небосклона. Южане уже сейчас видят ее невооруженным глазом, прогнозируют, что картина будет только лучше, хвост увеличится, и в середине октября мы уже увидим комету с достаточно длинным хвостом. Главное, чтобы небо было ясным“, – сказала Минкявичюте.

Kometa Tsuchinshan-ATLAS

По словам Зубоваса, официальный номер этой кометы C/2023 A3.

„Эта комета длинного периода, ее орбита почти параболическая – промчавшись мимо Солнца, если бы не было воздействия других планет, она вообще вылетела бы из Солнечной системы в межзвездное пространство“, – сказал астрофизик.

Kometa Tsuchinshan-ATLAS

Жители Северного полушария, а также Литвы, лучше всего будут видеть комету 10-15 октября. „Может, еще пару ночей, но потом померкнет“, – прибавил Зубовас.

Kometa Tsuchinshan-ATLAS

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