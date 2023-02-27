Grynas.lt ранее писал, что северное сияние увидеть в нашей стране можно нечасто, для этого нужны определенные погодные условия. Должна произойти вспышка на Солнце, вызывающая магнитную бурю, также надо, чтобы было темно и ясно. Северное сияние лучше всего видно в холодное время года. Возможно, северное сияние можно будет увидеть и ближайшей ночью.
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