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Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что в небе над Литвой сегодня было зафиксировано солнечное гало - вестник приближающихся перемен.
Saulės halas
Saulės halas
© AFP / Scanpix

"Это явление прогнозирует перемены погоды в ближайшие 12-24 часа. Стоит напомнить, что такое вторичное свечение вокруг источника света можно увидеть довольно часто. В Литве солнечное гало появляется 40–60 раз в год, а вокруг Луны - 15–20 раз", – сообщает гидрометеорологическая служба.

На снимках, сделанных читателями, зафиксировано самое распространенное гало.

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