"Это явление прогнозирует перемены погоды в ближайшие 12-24 часа. Стоит напомнить, что такое вторичное свечение вокруг источника света можно увидеть довольно часто. В Литве солнечное гало появляется 40–60 раз в год, а вокруг Луны - 15–20 раз", – сообщает гидрометеорологическая служба.
На снимках, сделанных читателями, зафиксировано самое распространенное гало.
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