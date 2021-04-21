"Это явление прогнозирует перемены погоды в ближайшие 12-24 часа. Стоит напомнить, что такое вторичное свечение вокруг источника света можно увидеть довольно часто. В Литве солнечное гало появляется 40–60 раз в год, а вокруг Луны - 15–20 раз", – сообщает гидрометеорологическая служба.

На снимках, сделанных читателями, зафиксировано самое распространенное гало.