В небе над Литвой зафиксировано северное сияние

Северное сияние в Литве можно увидеть нечасто. Чаще всего это явление фиксируют в полярных регионах.

Однако в последнее время северное сияние в Литве фиксируют чаще обычного. Минувшей ночью его можно было увидеть во всей Литве.

Читатели делились фотографиями северного сияния и из Вильнюса, и из Алитусского района: