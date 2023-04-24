В небе над Литвой зафиксировано северное сияние

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В воскресенье вечером в социальных сетях жители Литвы делились фотографиями северного сияния. Его видели в разных местах страны, пишет Made in Vilnius.
Северное сияние в Литве можно увидеть нечасто. Чаще всего это явление фиксируют в полярных регионах.
Однако в последнее время северное сияние в Литве фиксируют чаще обычного. Минувшей ночью его можно было увидеть во всей Литве.
Читатели делились фотографиями северного сияния и из Вильнюса, и из Алитусского района:
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