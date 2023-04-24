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В воскресенье вечером в социальных сетях жители Литвы делились фотографиями северного сияния. Его видели в разных местах страны, пишет Made in Vilnius.
В небе над Литвой зафиксировано северное сияние
© ELTA / Andrius Ufartas

Северное сияние в Литве можно увидеть нечасто. Чаще всего это явление фиксируют в полярных регионах.

Однако в последнее время северное сияние в Литве фиксируют чаще обычного. Минувшей ночью его можно было увидеть во всей Литве.

Читатели делились фотографиями северного сияния и из Вильнюса, и из Алитусского района:

Dangų virš Lietuvos nušvietė Šiaurės pašvaistė
Dangų virš Lietuvos nušvietė Šiaurės pašvaistė
© Soc. tinklų nuotr.

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