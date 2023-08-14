В небе над Литвой в выходные удалось запечатлеть взрыв метеорита

В минувшие выходные в Литве погода была ясная, поэтому можно было наблюдать ежегодное захватывающее явление - звездопад Персеиды. Пик этого явления пришелся на 12-13 августа – ночь на воскресенье. Во время звездопада в Литве зафиксировали также одно из самых красивых явлений – падение болида (метеорита).