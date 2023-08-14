В небе над Литвой в выходные удалось запечатлеть взрыв метеорита

Его запечатлел член SkyChasersLT Тадас Янушонис.
Он сказал Delfi, что болид был зафиксирован в ночь с 12 на 13 августа около полуночи, в деревне Каралишкяй (Укмергский район).
"Самый впечатляющий из запечатленных метеоритов! Не могу нарадоваться. Такое бывает редко, чтобы пик звездопада совпал с ясным небом, нарастающей луной! Удалось загадать сотни желаний. Это нереально! За десятки часов ночной съемки этот болид пока самый совершенный", – писал Янушонис.
Звездопад Персеиды можно наблюдать до конца августа.