14 августа 2023 г. 16:15

В небе над Литвой в выходные удалось запечатлеть взрыв метеорита

 
Шарунас Мяшкис
ru.DELFI.lt
Meteoro žybsnis danguje virš Lietuvos. T. Janušonio/SkyChasersLT nuotr.
Meteoro žybsnis danguje virš Lietuvos. T. Janušonio/SkyChasersLT nuotr.

В минувшие выходные в Литве погода была ясная, поэтому можно было наблюдать ежегодное захватывающее явление - звездопад Персеиды. Пик этого явления пришелся на 12-13 августа – ночь на воскресенье. Во время звездопада в Литве зафиксировали также одно из самых красивых явлений – падение болида (метеорита).

Его запечатлел член SkyChasersLT Тадас Янушонис.

Он сказал Delfi, что болид был зафиксирован в ночь с 12 на 13 августа около полуночи, в деревне Каралишкяй (Укмергский район).

"Самый впечатляющий из запечатленных метеоритов! Не могу нарадоваться. Такое бывает редко, чтобы пик звездопада совпал с ясным небом, нарастающей луной! Удалось загадать сотни желаний. Это нереально! За десятки часов ночной съемки этот болид пока самый совершенный", – писал Янушонис.

Звездопад Персеиды можно наблюдать до конца августа.

Perseidų meteorų lietus.
Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии