2024.08.12 07:04

В небе над Литвой можно увидеть звездопад Персеиды

 
ru.DELFI.lt
Perseidų meteorų lietus Ignalinos r. Vaido Tarulio nuotr.
Perseidų meteorų lietus Ignalinos r. Vaido Tarulio nuotr.

В ночь на понедельник и вторник, с 2 до 3 ч., в Литве можно увидеть звездопад Персеид, если небо будет ясным. Пик этого явления будет достигнут 12 августа в 17 ч.

Ожидается, что максимальная интенсивность составит 50−100 падающих звезд в час. Метеоры формируются в созвездии Персея, отсюда и название этого древнего явления, которое можно наблюдать на небе в июле-августе.

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