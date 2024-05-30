2024.05.30 16:19

В Науяместисе открыт новый пешеходный мост

 
ru.DELFI.lt
Pesciuju tiltas
Pesciuju tiltas
ФОТО: Nuotr.: Evaldo Čingos

В Науяместисе открыт новый пешеходный мост. Открытой церемонии открытия не было, но по мосту активно ходят жители, пишет портал madeinvilnius.lt.

Новый пешеходный виадук над улицей Тауро – это часть проекта по обновлению горы Таурас. Пешеходный виадук создает новое и удобное соединение между Науяместисом и Старым городом. В будущем по этому виадуку можно будет попасть в национальный концертный зал.

На прошлой неделе муниципалитет обещал, что мост откроют в ближайшее время. Это произошло раньше, чем ожидалось, во вторник по нему уже ходили люди.

Из-за строительства виадука пришлось убрать два клена. Когда оборудуют всю инфраструктуру, планируется посадить больше 132 деревьев: красных и татарских кленов, рябин, европейских лиственниц, конских каштанов, мелколиственных лип, елок и др.

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