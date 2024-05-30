В Науяместисе открыт новый пешеходный мост

Новый пешеходный виадук над улицей Тауро – это часть проекта по обновлению горы Таурас. Пешеходный виадук создает новое и удобное соединение между Науяместисом и Старым городом. В будущем по этому виадуку можно будет попасть в национальный концертный зал.

На прошлой неделе муниципалитет обещал, что мост откроют в ближайшее время. Это произошло раньше, чем ожидалось, во вторник по нему уже ходили люди.