В Науяместисе оштрафован пешеход, помешавший движению велосипедистки

Инцидент произошел 8 марта, в 12.46 ч. на ул. Альгирдо. По номеру 112 позвонила женщина и сказала, что она ехала на велосипеде, когда на велодорожку выбежал мужчина. Произошло столкновение. Велосипедистка упала. От помощи врачей женщина отказалась.

Когда на место происшествия приехала полиция, на месте происшествия находилась велосипедистка 1995 г.р. и пешеход 1962 г.р.

У велосипедистки особых претензий к пешеходу не было, пешеход признал, что по невнимательности выбежал на велодорожку, это и стало причиной столкновения.