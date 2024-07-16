В Науининкай состоится своп: можно приносить ненужные вещи

Мероприятия по обмену вещами пройдет по адресу ул. С.Даряус ир С.Гирено, 11 (вход со двора над дверью надпись PONAMIS), с 17 до 20 часов.
Жителей приглашают приносить ненужные, но функционирующие вещи, которые можно отдать желающим. Можно просто прийти и подыскать себе что-то необходимое.
Организаторы обещают, что все вещи найдут нового хозяина, а те, которые останутся передадут в помощь нуждающимся.
Мероприятие организует ecoplotas, TobulėkimeKartu, Артурас Мелянас.
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