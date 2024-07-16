2024.07.16 17:37

В Науининкай состоится своп: можно приносить ненужные вещи

 
ru.DELFI.lt
Stotelėse DĖK'ui kartais vyksta vien vyriškų daiktų mainai, bet paprastai dominuoja moteriški ir vaikiški drabužiai (M. Paukštės nuotr.)
Stotelėse DĖK'ui kartais vyksta vien vyriškų daiktų mainai, bet paprastai dominuoja moteriški ir vaikiški drabužiai (M. Paukštės nuotr.)

Если у вас дома есть ненужные вещи, вы можете 18 июля принести их в столичный район Науининкай на своп (обмен). Такая своп-вечеринка будет длиться три часа.

Мероприятия по обмену вещами пройдет по адресу ул. С.Даряус ир С.Гирено, 11 (вход со двора над дверью надпись PONAMIS), с 17 до 20 часов.

Жителей приглашают приносить ненужные, но функционирующие вещи, которые можно отдать желающим. Можно просто прийти и подыскать себе что-то необходимое.

Организаторы обещают, что все вещи найдут нового хозяина, а те, которые останутся передадут в помощь нуждающимся.

Мероприятие организует ecoplotas, TobulėkimeKartu, Артурас Мелянас.

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