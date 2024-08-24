2024.08.24 21:11

В Нагорном парке состоялся концерт военных оркестров

 
ru.DELFI.lt
Orkestrų festivalio “Military Tattoo Lithuania 2024“ didysis koncertas
Orkestrų festivalio “Military Tattoo Lithuania 2024“ didysis koncertas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

24 августа в Нагорном парке в столице состоялся концерт военных оркестров стран НАТО (США, Польши, Литвы, Нидерландов и Германии) Military Tattoo Lithuania 2024. Это мероприятие проходит в третий раз. Оно посвящено 31-й годовщине вывода российской армии из Литвы.

Мероприятие началось с шествия оркестров по проспекту Гедиминаса от Лукишкской площади. В 20.30 начался бесплатный концерт в Нагорном парке.

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