В начале сезона отпусков – предложение отказаться от праздника и добавить один день к отпуску

В четверг этот проект представит член фракции Движения либералов Андрюс Багдонас.

Если 1 мая станет памятным днем, то работникам прибавят 1 день к отпуску и отпуск будет составлять 21 рабочий день.

Инициаторы проекта - Багдонас и Симонас Гентвилас. Они утверждают, что 1 мая - это праздник, который не имеет особого значения для большего числа жителей Литвы и ассоциируется с советским прошлым.

Депутаты заметили, что в этот день люди занимаются своими делами, а не празднованием.

Социал-демократы Литвы считают 1 мая важным европейским и международным праздником, который должен быть выходным, как и в большинстве стран.

Департамент права при парламенте так оценил этот проект: "Праздничные дни - это не такой отдых, как ежегодный отпуск. (...) Надо обратить внимание на то, что в проекте не предлагается делать отпуск длиннее, если количество рабочих дней в неделе меньше или отличается. (...) предложенное регулирование вызывает сомнения".

Юристы парламента считают, что такое предложение депутатов должен оценить Трехсторонний совет.