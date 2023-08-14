В начале сентября в Вильнюсе состоится множество мероприятий

Больше всего развлечений ждет в субботу, 2 сентября. В этот день в парке Вингис состоится и концерт популярного литовского исполнителя, на Кафедральной площади пройдут целых три концерта. Выступят Lola Marsh из Израиля, группа Sisters On Wire и Линас Адомайтис с хором Gospelo. Концерты на Кафедральной площади, как и другие мероприятия "Дней столицы" будут бесплатными.