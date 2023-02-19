В начале новой недели погода не порадует: солнца пока не увидим

В ночь на понедельник Литва окажется между двумя вихрями низкого атмосферного давления, один из которых отступит, а другой еще не приблизится. Облака рассеются, местами выпадет небольшой снег. Ветер северо-западный, умеренный, местами порывы усилится до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью будет от 0 до 4 градусов тепла. Днем с запада придет циклон, поэтому во многих районах страны ожидаются осадки и снег. Ветер северо-западный сменит направление с юго-западного на южный, останется умеренным, но местами порывы достигнут 15-17 м/с, на побережье до 20 м/с. Местами пройдут дожди. Температура воздуха будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла.

Во вторник как ночью, так и днем ​​во многих районах ожидаются осадки, днем ​​слабые. Ветер будет дуть с юго-запада, сменится направление на северо-западный, 8-13 м/с, ночью местами местами порывы достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем ​​от 0 до 5 градусов тепла.