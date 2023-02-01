В начале февраля ожидается сырая погода

В среду днем Литва попадет в зону действия очередного циклона. Будет пасмурно, без прояснений. В большинстве районов ожидаются осадки. В основном будет идти мокрый снег, на западе - дождь. Местами осадки будут интенсивными. Ожидается сильный ветер. Днем будет 0-4 градуса тепла.

В ночь на четверг ситуация практически не изменится. Будет облачно, ожидаются осадки. В основном мокрый снег и снег. Местами прогнозируют гололед. Кое-где будет идти ледяной дождь. Ветер немного успокоится. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В четверг днем будет пасмурно, без прояснений. В большинстве районов будет идти снег или мокрый снег. Будет скользко. Днем будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.