Юлия 9 апреля, в 13 ч. в Доме историй (ул. T.Косцюшкос, 3) расскажет об украинских пасхальных традициях, технике украшения писанок, символах и их значениях. Участники смогут сделать оберег (оберіг) из пасхального яйца для всей семьи. Занятие проведут на английском, русском и литовском языках. Собранные деньги пойдут на занятия для украинских детей.

Календарь мастер-классов:

9 апреля, 13 ч. Пасхальное занятие для семей (Новый арсенал), ул. Арсенало, 1. Традиционная литовская роспись яиц.

9 апреля, 13 ч. "Украинские писанки" с Юлией (ул. T.Косцюшкос, 3)

9 апреля, 14 ч. Пасхальное занятие для семей с археологом Повиласом в Старом арсенале (ул. Арсенало, 3)

13 апреля, 17 ч. "Расписанные пасхой". Мастер-класс проведут народные мастера Ангеле и Витаутас Раукчай (Музей Йонаса Шлюпаса в Паланге)

15 апреля, 16 ч. Пасхальное занятие для семей (Музей Йонаса Шлюпаса в Паланге)

18 апреля с 11 до 16 ч. Мастер-класс по изготовлению пасхальных значков (на башне Гедиминаса в Вильнюсе)

21 апреля, 18.30 ч. "Украинские писанки/ Українські писанки" (бесплатный мастер-класс для украинских семей в Доме историй). Украинцы смогут рассказать о своих традициях и познакомиться с литовскими пасхальными традициями.