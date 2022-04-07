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В пяти отделениях Литовского национального музея 9–21 апреля пройдут пасхальные мастер-классы. В мастер-классах могут принимать участие как семьи, так и отдельные лица. Участники будут красить и расписывать пасхальные яйца традиционными литовскими способами, с археологом Повиласом сделают яйцо из глины, а украинка Юлией познакомит их с украинскими пасхальными традициями.
Tradiciniais raštais marginti lietuviški margučiai
Tradiciniais raštais marginti lietuviški margučiai
© Lietuvos nacionalinio muziejaus nuotr.

Юлия 9 апреля, в 13 ч. в Доме историй (ул. T.Косцюшкос, 3) расскажет об украинских пасхальных традициях, технике украшения писанок, символах и их значениях. Участники смогут сделать оберег (оберіг) из пасхального яйца для всей семьи. Занятие проведут на английском, русском и литовском языках. Собранные деньги пойдут на занятия для украинских детей.

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Календарь мастер-классов:

9 апреля, 13 ч. Пасхальное занятие для семей (Новый арсенал), ул. Арсенало, 1. Традиционная литовская роспись яиц.

9 апреля, 13 ч. "Украинские писанки" с Юлией (ул. T.Косцюшкос, 3)

9 апреля, 14 ч. Пасхальное занятие для семей с археологом Повиласом в Старом арсенале (ул. Арсенало, 3)

13 апреля, 17 ч. "Расписанные пасхой". Мастер-класс проведут народные мастера Ангеле и Витаутас Раукчай (Музей Йонаса Шлюпаса в Паланге)

15 апреля, 16 ч. Пасхальное занятие для семей (Музей Йонаса Шлюпаса в Паланге)

18 апреля с 11 до 16 ч. Мастер-класс по изготовлению пасхальных значков (на башне Гедиминаса в Вильнюсе)

21 апреля, 18.30 ч. "Украинские писанки/ Українські писанки" (бесплатный мастер-класс для украинских семей в Доме историй). Украинцы смогут рассказать о своих традициях и познакомиться с литовскими пасхальными традициями.

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