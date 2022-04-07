Юлия 9 апреля, в 13 ч. в Доме историй (ул. T.Косцюшкос, 3) расскажет об украинских пасхальных традициях, технике украшения писанок, символах и их значениях. Участники смогут сделать оберег (оберіг) из пасхального яйца для всей семьи. Занятие проведут на английском, русском и литовском языках. Собранные деньги пойдут на занятия для украинских детей.
Календарь мастер-классов:
9 апреля, 13 ч. Пасхальное занятие для семей (Новый арсенал), ул. Арсенало, 1. Традиционная литовская роспись яиц.
9 апреля, 13 ч. "Украинские писанки" с Юлией (ул. T.Косцюшкос, 3)
9 апреля, 14 ч. Пасхальное занятие для семей с археологом Повиласом в Старом арсенале (ул. Арсенало, 3)
13 апреля, 17 ч. "Расписанные пасхой". Мастер-класс проведут народные мастера Ангеле и Витаутас Раукчай (Музей Йонаса Шлюпаса в Паланге)
15 апреля, 16 ч. Пасхальное занятие для семей (Музей Йонаса Шлюпаса в Паланге)
18 апреля с 11 до 16 ч. Мастер-класс по изготовлению пасхальных значков (на башне Гедиминаса в Вильнюсе)
21 апреля, 18.30 ч. "Украинские писанки/ Українські писанки" (бесплатный мастер-класс для украинских семей в Доме историй). Украинцы смогут рассказать о своих традициях и познакомиться с литовскими пасхальными традициями.
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