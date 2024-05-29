В Музее евреев открыта новая экспозиция

Куратор экспозиции иудаики Илона Мураускене сказала, что по своей значимости, это основной зал музея.

„Из нее словно вырастает вся культура литовских евреев. Особенно важно, что никому не удалось уничтожить Большую синагогу. Раскопки показали, что не все потеряно. Скажем, нам кажется важным показать мемориальную доску XVIII в. – неважно, что она была разбита, она отреставрирована. Здорово, что благодаря другим источникам нам удалось показать интерьер Большой синагоги и шульхойф – двор синагог“, – рассказала куратор.

По ее словам, актуально и то, что в экспозиции рассказывается о всемирно известных литовских хаззанах, о Виленском Гаоне, который прославил Литву и Вильнюс во всем мире.