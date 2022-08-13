Натуралист Дейвидас Макавичюс сказал, что это личинка малого водолюба, которая достигает крупных размеров, поскольку и сам малый водолюб - один из самых крупных жуков в Литве.
"Многие путают водолюбов с плавунцами, но плавунцы - хищники, а водолюбы - растительноядны. Водолюб - встречается нечасто", – сказал натуралист.
По его словам, малый водолюб не все время проводит в воде, а вот его личинка переживает там весь цикл метаморфоза.
"Малый водолюб может перелетать из одного водоема в другой. Он может жить и на суше, он не все время находится в воде. Да и личинку иногда можно увидеть на берегу, правда весь цикл превращения проходит именно в водоеме", – сказал Макавичюс, заметив, что ни жук, ни личинка опасности для людей не представляют.
Он рекомендует просто оставлять таких неизвестных существ в покое, не трогать их. Если они существуют в природе, значит, они нужны.
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