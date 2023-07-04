04 июля 2023 г. 12:35

В Молетай прошли три международные выставки собак

 
ru.DELFI.lt
Molėtų aerodrome Radžiūnuose įvyko trys tarptautinės šunų parodos, Entuziastas Media nuotr.
Molėtų aerodrome Radžiūnuose įvyko trys tarptautinės šunų parodos, Entuziastas Media nuotr.
В минувшие выходные в Молетай, на Раджюнском аэродроме, состоялись три международные выставки собак. На выставках каждый день состязались собаки 222 пород, всего зарегистрировано 1563 участников.

Судьи на выставки приехали из Ирландии, Германии, Финляндии, Италии, Турции, Венгрии, Словении, Боснии и Герцеговины, Австрии, Австралии, Таиланда, Индонезии, Бахрейна, Польши, Эстонии, Латвии и Грузии.

30 июня победителем конкурса Best of Best стал немецкий малый шпиц CH TAURO SONGAILĖ (владельцы – Янита и таурас Плунгесы из Каунаса). Самой красивой собакой Литвы выбрали чау-чау CH E'ROCKY ЛИТОВСКИЙ ЛЕВ (хозяйка Лорета Тамашявичене).

Во второй день самой красивой собакой выбрали карликового пуделя CH VIRUS PARADOKSAS, хозяйка Юлия Дьяковская (Вильнюс).

В воскресенье фаворитом выставки стал бигль CH AFTERGLOW VENTUS BARBATUS из Латвии, хозяйка Анастасия Лобацова.

Победителем конкурса Supreme Bis стал карликовый пудель CH VIRUS PARADOKSAS.

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