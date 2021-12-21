Жители, которые привились вакцинами Comirnaty, Spikevax или Vaxzevria по полной схеме, через 90 дней смогут ревакцинироваться вакциной Comirnaty или Spikevax. При ревакцинации Spikevax вводят половину дозы.
Привитые вакциной Janssen через 90 дней смогут выбрать для ревакцинации Comirnaty или Spikevax или через 120 привиться второй дозой Janssen.
В редких случаях, когда после полной вакцинации у человека не формируются антитела, по решению врача бустерной дозой можно будет привиться через 28 дней.
Регистрироваться на прививку можно по интернету www.koronastop.lt или по телефону 1808.
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