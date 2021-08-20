На этой неделе круг подозреваемых расширился до 29 человек. Прокуратура просила арестовать одного из 3 последних подозреваемых на 3 месяца, но суд разрешил взять его под стражу только на три недели.
Задержанный в четверг шяуляец сразу стал звездой социальных сетей. На видео зафиксировано, как он первым бросает камни в полицейских.
"Как работают провокаторы", – так было названо это видео. Им делились участники митинга, утверждая, что это доказательство того, что беспорядки начались из-за провокаторов.
12 августа мужчина, попавший на видео, появился в эфире прямой трансляции Антанаса Кандротаса-Целофанаса.
Он заявил, что привитый в Англии от COVID-19 его брат якобы умер, это стало причиной, по которой он принял участие в митинге.
Мужчина не только сознался в том, что бросал камни в стражей порядка, но и, позвонив по номеру 112, сдался полиции.
"Мы нашли в интернете объявленьице, что вы ищите участников митинга в Вильнюсе", – сказал по телефону мужчина.
Ему ответили, что он должен предоставить информацию по эл. почте.
"А смотрите, я тут смотрю видео и узнаю себя, что мне делать?", – спросил он и поинтересовался, может ли сам приехать в комиссариат.
Полицейский еще раз объяснил, что всю информацию надо прислать по эл. почте, потом с ним свяжутся следователи. Следователи не только связались с подозреваемым, но и задержали его.
Он стал 10-ым подозреваемым, которого суд разрешил взять под стражу.
Напомним, что во время беспорядков 10 августа пострадали 18 стражей порядка. За организацию беспорядков грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
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