На этой неделе круг подозреваемых расширился до 29 человек. Прокуратура просила арестовать одного из 3 последних подозреваемых на 3 месяца, но суд разрешил взять его под стражу только на три недели.

Задержанный в четверг шяуляец сразу стал звездой социальных сетей. На видео зафиксировано, как он первым бросает камни в полицейских.

"Как работают провокаторы", – так было названо это видео. Им делились участники митинга, утверждая, что это доказательство того, что беспорядки начались из-за провокаторов.

12 августа мужчина, попавший на видео, появился в эфире прямой трансляции Антанаса Кандротаса-Целофанаса.

Он заявил, что привитый в Англии от COVID-19 его брат якобы умер, это стало причиной, по которой он принял участие в митинге.

Мужчина не только сознался в том, что бросал камни в стражей порядка, но и, позвонив по номеру 112, сдался полиции.

"Мы нашли в интернете объявленьице, что вы ищите участников митинга в Вильнюсе", – сказал по телефону мужчина.

Ему ответили, что он должен предоставить информацию по эл. почте.

"А смотрите, я тут смотрю видео и узнаю себя, что мне делать?", – спросил он и поинтересовался, может ли сам приехать в комиссариат.

Полицейский еще раз объяснил, что всю информацию надо прислать по эл. почте, потом с ним свяжутся следователи. Следователи не только связались с подозреваемым, но и задержали его.

Он стал 10-ым подозреваемым, которого суд разрешил взять под стражу.

Напомним, что во время беспорядков 10 августа пострадали 18 стражей порядка. За организацию беспорядков грозит лишение свободы на срок до 6 лет.