В минувшие выходные врачи спасали жизни отравившимся наркотиками и алкоголем подросткам

По данным Департамента полиции, 24 сентября, в 1.50 ч. в Мариямполе, в квартире на ул. Бяржу, было обнаружено тело молодого человека (2006 г.р.). Выяснилось, что врачей вызвали другие люди, которые в то время находились в квартире.

Представитель полиции сказала LNK, что молодой человек отравился невыясненными веществами.

"На месте происшествия была скорая, врачи пытались реанимировать юношу, но спасти его не удалось, он скончался", – сказала представитель полиции Гинтаре Навицкайте.

По предварительным данным, скончавшийся принял невыясненные, вероятно, наркотические или психотропные вещества. Ведется расследование.

Департамент полиции также информировал, что в выходные помощь врачей потребовалась троим подросткам.

22 сентября, в 22.15 ч., в вильнюсскую больницу с ул. Пилимо в столице привезли несовершеннолетнюю (2006 г.р.), подозревают наркотическое отравление.