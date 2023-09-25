В минувшие выходные врачи спасали жизни отравившимся наркотиками и алкоголем подросткам

По данным Департамента полиции, 24 сентября, в 1.50 ч. в Мариямполе, в квартире на ул. Бяржу, было обнаружено тело молодого человека (2006 г.р.). Выяснилось, что врачей вызвали другие люди, которые в то время находились в квартире.
Представитель полиции сказала LNK, что молодой человек отравился невыясненными веществами.
"На месте происшествия была скорая, врачи пытались реанимировать юношу, но спасти его не удалось, он скончался", – сказала представитель полиции Гинтаре Навицкайте.
По предварительным данным, скончавшийся принял невыясненные, вероятно, наркотические или психотропные вещества. Ведется расследование.
Департамент полиции также информировал, что в выходные помощь врачей потребовалась троим подросткам.
22 сентября, в 22.15 ч., в вильнюсскую больницу с ул. Пилимо в столице привезли несовершеннолетнюю (2006 г.р.), подозревают наркотическое отравление.
23 сентября, в 19.30 ч., в больницу Вилкавишкиса из Кибартай привезли и
госпитализировали мальчика (2010 г.р.), ребенок был пьян (1,41 промилле).
23 сентября, в 21.45 ч., в Мариямпольскую больницу с ул. Бяржу доставили несовершеннолетнюю (2010 г.р.), подозревают алкогольное отравление.
"По предварительным данным, девочку нашли около подъезда многоквартирного дома. Ее обнаружили жильцы дома", – сообщила представитель полиции.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.