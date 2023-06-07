В минувшие выходные фиксировали сильные заморозки – как подействуют на урожай, что ждет покупателей

Синоптик Паулюс Старкус сказал, что в первые летние выходные в большинстве районов по ночам были заморозки до 0-5 градусов. Местами -5 градусов было даже в воздухе на высоте 2 м. Самые сильные заморозки были 4 июня на юге Литвы, в воздухе было до -1 градуса. Это был новый рекорд, до этого в этот день фиксировалось -0,2 градуса.

"Это необычная температура, но в первой половине июня заморозки бывают часто. На этот раз они были сильными. Это необычно. Такие сильные заморозки, охватывающие большую часть страны, в этом сезоне должны быть последними. Идет потепление. В ближайшие дни возможны лишь небольшие заморозки", – сказал синоптик.

Фермер Саулюс Найнис сказал, что заморозки в этом году наблюдались дольше обычного. Озимые и рапс мельче обычного. Значит, урожай будет хуже. Надо иметь в виду, что удобрения в 2022 году покупали по высоким ценам.

"Заморозки повлияют на цены на хлеб и мясо, для их выращивания нужно зерно. Наши основные культуры - рапс и пшеница. Это приведет к росту цен. Но заморозки сказались и на овощах, на садах. Я вчера выходил гулять с собакой и видел, что картошка почернела – она замерзла. Картошка отрастет, но растение будет тратить энергию не на формирование клубней, а на восстановление листьев", – сказал Найнис, который прогнозирует рост цен.