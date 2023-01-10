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В понедельник сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) не зафиксировали попыток нелегального пресечения литовско-белорусской границы со стороны Беларуси.
В минувшие сутки нелегальные мигранты на границе Литвы с Беларусью не фиксировались

В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 15 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью, польские пограничники в воскресенье предотвратили проникновение 35 мигрантов.

Всего за 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу, в этом году – 101. В августе 2021 г. пограничникам было предоставлено право не пропускать из Беларуси мигрантов, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили 19,4 нелегальных мигрантов.

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