В межпраздничный период холодов не будет

В среду ночью Литва останется в зоне действия циклона. Во многих местах время от времени ожидаются осадки, в основном мокрый снег и дождь. Будет дуть сильный ветер, на юге и на западе его порывы будут достигать 15-18 м/с. Ночью на севере Литвы будет 0-2 градуса мороза, на остальной части страны - 0-3 градуса тепла.