В межпраздничный период холодов не будет

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas
26 декабря с запада придет еще один фронт низкого атмосферного давления. Днем будет пасмурно. Во многих районах прогнозируют осадки, в основном мокрый снег и дождь. Около полудня усилится ветер западных направлений, на юго-западе ожидаются опасные порывы до 15-20 м/с. Температура будет выше 0 - 1-6 градусов тепла.

В среду ночью Литва останется в зоне действия циклона. Во многих местах время от времени ожидаются осадки, в основном мокрый снег и дождь. Будет дуть сильный ветер, на юге и на западе его порывы будут достигать 15-18 м/с. Ночью на севере Литвы будет 0-2 градуса мороза, на остальной части страны - 0-3 градуса тепла.

В среду днем усилится зона высокого атмосферного давления, поэтому осадков будет меньше. Местами, в основном на востоке страны, ожидаются небольшие осадки, в основном снег. По-прежнему ожидается достаточно сильный ветер, скорость ветра до 15-18 м/с. Температура воздуха составит 1-5 градусов тепла.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии