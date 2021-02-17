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В понедельник две группы литовских военных проводили для участия в военных морских операциях ATALANTA и IRINI, руководимых Евросоюзом. Торжественная церемония прошла в Военной флотилии Военно-морских сил.
военно-морские силы военные
военно-морские силы военные
© Kariuomenės nuotr.

Для участия в операции IRINI литовцы отбыли впервые. На основе снабжения, которое обеспечивает военное немецкое судно "Берлин", они в Средиземном море у берегов Ливии 4 месяца будут участвовать в операции ливийского оружейного эмбарго. Цель операции - перекрыть пути для попадании оружия и амуниции в это государство.

Военно-морская операция Евросоюза ATALANTA начата в конце 2008 года, как реакция на особенно возросшее количество случаев пиратства у берегов Сомали. Военные корабли, участвующие в операции в Аденском заливе и водах Сомали, сопровождают корабли Всемирной продовольственной программы, доставляющие помощь сомалийским жителям. Они также предупреждают пиратские атаки и задерживают пиратов, вооруженных грабителей в районе операции. Участники операции также поддерживают другие международные операции и организации, стремящиеся усилить морскую безопасность и мощность сил в районе.

Военная операция IRINI, которой тоже руководит ЕС, начата в Средиземном море 31 марта прошлого года. Её цель - осуществление оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.

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