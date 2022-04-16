В международном университете LCC – бесплатные курсы литовского языка для беженцев из Украины

13 апреля университет LCC, который действует на взморье уже тридцать лет и основан на североамериканской академической модели, объединил усилия и решил не только создать резервный фонд скорой помощи Украине (англ. Ukraine emergency fund), которым может воспользоваться любой украинский студент LCC в случае финансовых трудностей, но и оказать дополнительную поддержку почти сотне столкнувшихся с войной украинских студентов, которые поступят или перейдут в университет из других вузов в следующем году. В зависимости от их потребностей обучение и проживание в общежитии будут бесплатными.

Кроме того, университет LCC организует бесплатные курсы литовского языка для всех украинских беженцев. Взрослые украинцы смогут участвовать в интенсивных курсах уже с 19 апреля вживую и дистанционно или со 2 мая - вживую в помещениях университета. В этой инициативе добровольно сплотились не только лекторы – преподаватели литовского языка Международного университета LCC, но и сами студенты, сотрудники и выпускники.

Работающая в Международном университете LCC более 20 лет и обучающая иностранных студентов литовскому языку преподаватель и заведующая кафедрой исследований в области литуанистики Радвида Вайшвилайте признаёт, что организованные в этом году курсы будут несколько отличаться от обычных.

"Во-первых, будет отличаться продолжительность курсов. Я называю их "ударными курсами литовского языка", потому что на самом деле украинцев будут обучать литовскому языку 30 академических часов. За это время они выучат основные вещи, необходимые в данный момент: их познакомят с тем, как начать разговор, с основными формами существительных и глаголов. По сути, украинцы узнают то, что поможет им чувствовать здесь себя комфортнее".

Преподаватель литовского языка с многолетним стажем не думает, что у украинцев могут возникнуть трудности с изучением литовского языка из-за посттравматического стресса, потому что у новоприбывших, которые хотят остаться в нашей стране временно и на более длительный период времени, имеется мотивация в изучении государственного языка. Лектор считает, что уже сами курсы помогут вырваться из тени войны и почувствовать себя в большей безопасности и близости по отношению к стране, в которой они сейчас строят свою жизнь, и к её людям.

Летом университет LCC также предложит украинской молодёжи и детям бесплатно участвовать в летних баскетбольных лагерях с изучением английского языка. Заинтересованные лица могут писать на адрес эл. почты: lccx@lcc.lt или звонить по телефону: +370 667 67324.